Стихія вже забрала життя трьох людей.

По Кубі пронісся тропічний шторм "Ельза".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, епіцентр стихії пройшов поблизу столиці Гавани.

Пориви вітру місцями сягали 95 кілометрів на годину. Евакуйовано понад 180 тисяч осіб. Після шторму острів тепер готується ще й до паводків.

Стихія вже забрала три життя.

Раніше "Ельза" вдарив по Домінікані - там загинули дві людини. Це 75-річна жінка і 15-тирічний юнак.

За даними синоптиків, шторм рухається в бік Флориди.

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Автор: Катерина Лиманська