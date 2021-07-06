Шторм "Ельза" тепер рухається в бік Флориди / скріншот відео
По Кубі пронісся тропічний шторм "Ельза".
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, епіцентр стихії пройшов поблизу столиці Гавани.
Пориви вітру місцями сягали 95 кілометрів на годину. Евакуйовано понад 180 тисяч осіб. Після шторму острів тепер готується ще й до паводків.
Стихія вже забрала три життя.
Раніше "Ельза" вдарив по Домінікані - там загинули дві людини. Це 75-річна жінка і 15-тирічний юнак.
За даними синоптиків, шторм рухається в бік Флориди.
По Кубі пронісся тропічний шторм " Ельза"
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