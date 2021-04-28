Цієї ночі ще очікуються заморозки, але на травневі свята сильно потеплішає.

У ніч на четвер, 29 квітня, в Україні ще спостерігатимуться заморозки. Але у наступні дві доби вони припиняться, а денна температура підніметься до +14°...+19°.

Про це повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає РБК-Україна.

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"Ще найближчої ночі в Україні будуть заморозки, переважно на ґрунті. Але на північному сході ще будуть у повітрі цієї ночі заморозки 0°...-3°, 0°...-4°", - сказала вона.

Як зазначила Голеня, таким чином на найближчу ніч заморозки послабшають, "а надалі вже очікуємо вже підвищення температури як нічної, так і денної".

За прогнозом Укргідрометцентру, нічна температура в наступні дві доби перейде в діапазон +5°...+10°. А денна температура підніметься до +14°...+19°, на півдні - до +20°.

У п’ятницю, 30 квітня, із заходу на схід пройде атмосферний фронт.

"Дощі будуть у західних, північних, центральних областях, але не дуже великі. У суботу та неділю, 1-2 травня, можна очікувати більше +20°. Це особливо південні, центральні та східні області", - повідомила Голеня.

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Автор: Олена Пилипчак