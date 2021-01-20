Синоптики попереджають про снігопад, хуртовини та небезпеку сходження лавин на Закарпатті
Ускладнення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Синоптики попереджають про снігопад, хуртовини на Закарпатті, а також небезпеку сходження лавин на високогiр’ї.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
«20 січня на Закарпатті значний сніг, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Негода продовжується: Карпати засипало снігом, а на сході холод до -25° (фото)
Крім того, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами на високогiр’ї Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека. Їй присвоєно третій рівень небезпеки.
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