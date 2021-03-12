Зима не відступає: Київ накрив потужний снігопад (фоторепортаж)

Снігопад у столиці продовжиться і вночі.

Сьогодні, 12 березня, Київ накрив сильний снігопад.

Згідно з даними Погода УНІАН, в температура повітря в Києві тримається на рівні -1°. Снігопад продовжиться весь день і половину ночі.

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У ніч на 13 березня температура підвищиться до +1° і сніг перейде в дощ. А вдень потеплішає до +9°.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 13-14 березня: дані погоди УНІАН

Найближчої суботи, 13 березня, дощі перемістяться ближче до півдня, в північних областях піде сніг. У неділю в Україні потеплішає до +13°, опади накриють західні регіони. На решті території очікується мінлива хмарність.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі 0°, вдень +9°. У неділю погода не зміниться, але вдень трохи похолодає, температура: +2°...+8°.