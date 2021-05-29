У серпні, за попередніми прогнозами, в Україну прийде справжнє літо

Червень в Україні буде прохолоднішим, ніж торік.

Про це в коментарі Сегодня розповіли в Укргідрометцентрі.

Середня місячна температура на початку літа, найімовірніше, складе 18-22 градуси тепла, у горах очікується 14-18 градусів.

Це на 4-5 градусів вище, ніж у травні, і близьке до кліматичної норми, зауважив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

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У місяць випаде 44-78 мм опадів, що теж є у межах норми.

За даними погодних сайтів, найпрохолодніше буде у західних і північних областях – денна температура майже місяць протримається у межах +19-22, нічна – від 9 до 12 градусів.

Найспекотніше буде у східних і південно-східних регіонах. Уже після 10 червня у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях синоптики обіцяють вдень +23-27 градусів, уночі – 15-17 градусів.

Центр країни буде найкомфортнішим – вдень вище +22 градусів, вночі на 8-10 градусів прохолодніше. Спека прийде у цей регіон ближче до липня.

Київ і Київська область за температурою потрапляють у північні регіони, а за дощами – ближче до центральних. Тут очікується два періоди злив – 9-10 і 18-21 червня.

Коли прийде спека

Як писав УНІАН раніше, значне підвищення температури синоптики чекають у липні. Водночас у серпні, за попередніми прогнозами, в області прийде справжнє літо – до +35.

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Автор: Яна Ставська