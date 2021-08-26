Тисячі людей евакуйовані. У Каліфорнії досі не можуть приборкати лісові пожежі.

Новий лісові пожежі розгораються в Каліфорнії. Вогонь вже наближається до Лос-Анджелеса.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, через загрозу вогню евакуйовані тисячі жителів. Менш ніж за добу згоріло півтора десятка будівель і полум'я загрожує ще 600 будинків. До гасіння вогню залучили авіацію, так як полум'я поширюється дуже швидко.

Як повідомляв УНІАН, раніше лісові пожежі знищили каліфорнійське місто Грінвілл. Пожежа "Діксі" охопила гірське містечко в Північній Каліфорнії, зрівнявши з землею більшу частину його історичного центру і залишивши житлові квартали в попелі. Тоді стихія знищила понад 100 будинків, а також комерційні підприємства.

Масштабні лісові пожежі вирують на півночі Каліфорнії. Вогонь швидко поширюється через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави і сильної спеки.

Автор: Катерина Лиманська