У Каліфорнії досі не можуть приборкати найбільшу в історії штату лісову пожежу, якій дали назву "Діксі".
Про це повідомляє ТСН.
Як повідомляється, вже кілька населених пунктів у штаті повністю вигоріли. Майже десять тисяч каліфорнійців були змушені евакуюватися.
Територія, що охоплена полум'ям, за останню добу збільшилася до 230 тис. гектарів. З вогнем цілодобово борються кількох тисяч рятувальників, проте локалізувати пожежу не вдається.
За оцінками, в зоні ризику ще 15000 будинків.
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Як повідомляв УНІАН, раніше лісові пожежі знищили каліфорнійське місто Грінвілл. "Діксі" охопила гірське містечко в Північній Каліфорнії, зрівнявши з землею більшу частину його історичного центру і залишивши житлові квартали в попелі. Тоді стихія знищила понад 100 будинків, а також комерційні підприємства.
Масштабні лісові пожежі вирують на півночі Каліфорнії. Стихія не вщухає з початку місяця.
Вогонь швидко поширюється через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави та сильної спеки.