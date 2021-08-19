Близько 15 тисяч будинків знаходяться в зоні ризику, пожежники ніяк не можуть приборкати полум'я.

У Каліфорнії досі не можуть приборкати найбільшу в історії штату лісову пожежу, якій дали назву "Діксі".

Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляється, вже кілька населених пунктів у штаті повністю вигоріли. Майже десять тисяч каліфорнійців були змушені евакуюватися.

Територія, що охоплена полум'ям, за останню добу збільшилася до 230 тис. гектарів. З вогнем цілодобово борються кількох тисяч рятувальників, проте локалізувати пожежу не вдається.

За оцінками, в зоні ризику ще 15000 будинків.

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Як повідомляв УНІАН, раніше лісові пожежі знищили каліфорнійське місто Грінвілл. "Діксі" охопила гірське містечко в Північній Каліфорнії, зрівнявши з землею більшу частину його історичного центру і залишивши житлові квартали в попелі. Тоді стихія знищила понад 100 будинків, а також комерційні підприємства.

Масштабні лісові пожежі вирують на півночі Каліфорнії. Стихія не вщухає з початку місяця.

Вогонь швидко поширюється через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави та сильної спеки.

Автор: Катерина Лиманська