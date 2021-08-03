В американському штаті Монтана стадо оленів потрапило в пастку між вогнем і парканом з колючого дроту.
Про це повідомляє Telegram-канал Life SHOT.
Олені злякано металися з боку в бік і не знали, куди їм подітися.
Як повідомляється, пожежники влаштували справжню операцію з визволення рогатих з полону. Чоловіки навмисно рухалися в бік тварин, відлякуючи їх від паркану й вогню. Таким чином оленів вдалося відтіснити в безпечне місце.
Відзначається, що в окрузі Біг-Хорн зараз горять ліси на площі 263 тисяч квадратних кілометрів.
Лісовий пожежі в США
Як повідомляв Погода УНІАН, у США лісові пожежі охопили 12 штатів. Горить вздовж усього західного узбережжя.
Найбільша площа загорянь в Каліфорнії - надзвичайний стан оголосили в чотирьох округах. Там замість будинків залишилися лише згарища, згоріли і десятки автомобілів. Під загрозою ще 10000 житлових будівель.
Загоряння викликали аномальна спека і затяжна посуха. За даними фахівців, для придушення вогню необхідна зміна погоди. Передбачається, що деякі пожежі будуть загашені лише з приходом опадів.