Олені опинилися в пастці між бурхливим вогнем та парканом з колючого дроту.

В американському штаті Монтана стадо оленів потрапило в пастку між вогнем і парканом з колючого дроту.

Про це повідомляє Telegram-канал Life SHOT.

Олені злякано металися з боку в бік і не знали, куди їм подітися.

Як повідомляється, пожежники влаштували справжню операцію з визволення рогатих з полону. Чоловіки навмисно рухалися в бік тварин, відлякуючи їх від паркану й вогню. Таким чином оленів вдалося відтіснити в безпечне місце.

Відзначається, що в окрузі Біг-Хорн зараз горять ліси на площі 263 тисяч квадратних кілометрів.

Лісовий пожежі в США

Як повідомляв Погода УНІАН, у США лісові пожежі охопили 12 штатів. Горить вздовж усього західного узбережжя.

Найбільша площа загорянь в Каліфорнії - надзвичайний стан оголосили в чотирьох округах. Там замість будинків залишилися лише згарища, згоріли і десятки автомобілів. Під загрозою ще 10000 житлових будівель.

Загоряння викликали аномальна спека і затяжна посуха. За даними фахівців, для придушення вогню необхідна зміна погоди. Передбачається, що деякі пожежі будуть загашені лише з приходом опадів.

Автор: Катерина Лиманська