Нове дослідження показало, що людству необхідно готуватися до ще більших випадків рекордної спеки.

Вчені припускають, що людству варто готуватися до нових рекордів спеки.

Відповідне дослідження було опубліковане в журналі Nature передає видання Axios.

Зокрема, повідомляється, що темпи потепління, які прискорюються, "практично гарантують більш екстремальні температурні рекорди в найближчі десятиліття".

За даними фахівців, планета нагрівається зі швидкістю близько 0,18°C за десятиліття. Це значно швидше, ніж темпи потепління за попередні 40 років.

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У дослідженні сказано, що рекордно високі температури найбільш вірогідні в період 2021 - 2050 років, а також з 2051 по 2080 роки.

Як повідомляв Погода УНІАН, синоптики прогнозують, що серпень цього року буде жарінням кліматичної норми.

"Середня місячна температура передбачається 20-25°, в Карпатах 16-18°, що на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Українців цього року очікує тривале "бабине літо", а зима буде морозною і з великою кількістю снігу.

Як повідомляв Погода УНІАН про це розповів народний синоптик Леонід Горбань

За його прогнозом, зима буде холодною.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами", - розповів він.

За словами синоптика, січень почнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий Новий рік і триватимуть до Хрещення, 19 січня, потім потеплішає.

"Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози - у другій половині місяця. Снігу буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові хуртовини", - розповів синоптик.

Автор: Катерина Лиманська