Температура вночі не опустилася нижче +24,4°.

Сьогодні кияни пережили найгарячішу ніч за останні майже півтора століття.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Як повідомляється, ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік.

"Мінімальна температура сьогодні не опустилась нижче +24,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 2001 році", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що це друга поспіль рекордна ніч у столиці, адже ніч на 15 липня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

Температура під ранок вчора не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С.

Загалом, з початку календарного літа у Києві встановлено понад 10 температурних рекордів.

Як повідомляв Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 липня, в Києві знову буде спекотна погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +21 градуса, а вдень підскочать до +34 градусів. Протягом дня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінюватиме свій напрямок, а його швидкість становитиме 2-3 м/с. Атмосферний тиск знижений - 745 міліметрів ртутного стовпа.

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Автор: Катерина Лиманська