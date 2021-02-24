Температурний рекорд: у Німеччині за тиждень потеплішало на 41°
Це найбільший стрибок температури протягом тижня з травня 1880 року.
У Німеччині зафіксований рекордний температурний стрибок протягом тижня.
Метеостанція в Геттінгені показала потепління майже на 41,9°, повідомили в Німецькій метеорологічній службі, передає Meteoprog.ua.
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Рекорд був встановлений під впливом полярного вихору з низькими температурами в середині лютого і змінившого його теплого субтропічного повітря з Атлантики.
Якщо 14 лютого метеорологи відзначили температуру -23,8°, то 21 лютого стовпчик термометра був на позначці +18,1°. Це найбільший стрибок температури протягом тижня з травня 1880 року, відзначили в Німецькій метеорологічній службі.
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