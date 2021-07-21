Метеорологи повідомляють, що зливи продовжаться / Скриншот

На китайську провінцію Хенань обрушилися сильні дощі та повінь.

Про це пише The Guardian.

Щонайменше три людини загинули в столиці провінції Чженчжоу, де за годину випало понад 20 сантиметрів дощу.

Річки, що вийшли з берегів, порушили роботу громадського транспорту. Дощ затопив метро, в результаті чого пасажири опинилися по пояс у воді.

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Злива почалася ще 17 липня. Згідно з прогнозами метеорологічних служб, 21 липня очікуються сильні опади.

Кадри в соціальних мережах показують, що всесвітньо відомий храм Шаолінь та інші культурні об'єкти сильно постраждали. Будинки сотні жителів провінції Хенань залишилися без електрики.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, обрушилася Гребля Гоцзяцзю. Вона була серйозно пошкоджена повенями, пише Insider Paper.

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Автор: Людмила Жерновська