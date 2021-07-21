Понад 10 000 осіб евакуювали.

На китайську провінцію Хенань обрушилися сильні дощі та повінь.

Про це пише The Guardian.

Щонайменше три людини загинули в столиці провінції Чженчжоу, де за годину випало понад 20 сантиметрів дощу.

Річки, що вийшли з берегів, порушили роботу громадського транспорту. Дощ затопив метро, в результаті чого пасажири опинилися по пояс у воді.

Читайте такожЗавтра на Київ налетять дощі з грозами та сильним вітромОфіційне агентство Сіньхуа повідомило, що понад 10 000 жителів центральної провінції евакуювали.

Злива почалася ще 17 липня. Згідно з прогнозами метеорологічних служб, 21 липня очікуються сильні опади.

Кадри в соціальних мережах показують, що всесвітньо відомий храм Шаолінь та інші культурні об'єкти сильно постраждали. Будинки сотні жителів провінції Хенань залишилися без електрики.

BREAKING - Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

За повідомленнями місцевих ЗМІ, обрушилася Гребля Гоцзяцзю. Вона була серйозно пошкоджена повенями, пише Insider Paper.

JUST IN: The Chinese army warned that a dam in the center of China “could collapse at any time” after being severely damaged in torrential storms https://t.co/gxsyFRIrqq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська