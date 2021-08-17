До гасіння вогню залучили авіацію.

На півдні Франції спалахнули масштабні лісові пожежі.

Про це повідомляє REUTERS.

За даними агентства, влада закликала людей триматися якомога далі від пожежі, недалеко від села Гонфарон, приблизно за 50 км на захід від туристичного міста Сен-Тропе на Рив'єрі.

Літаки з водою вже направили в район, де було спалено близько 5000 гектарів землі та евакуйовані кемпінги.

Нагадаємо, раніше лісові пожежі дісталися Чорногорії. Також нові осередки загорянь фіксують у сусідній Хорватії.

У Хорватії до гасіння залучили авіацію і спецтехніку. Поки ці загоряння невеликі за масштабами. Однак надзвичайники застерігають - у будь-який момент вогонь може рознести на великі території.

Як повідомляв УНІАН, у Чорногорії вогонь підбирається до столиці та житлових будинків. Влада заявила, що причиною масштабної лісової пожежі став підпал.

А у Греції пожежі спалахнули 28 липня. Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.

Автор: Катерина Лиманська