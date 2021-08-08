Мер Подгориці вважає, що причиною вогняного пекла став підпал.

Ще одну європейську країну охопили лісові пожежі. В цей раз від бурхливого полум'я постраждала Чорногорія.

Про це повідомив мер Подгориці Іван Вукович в Twitter.

За його словами, вогонь підбирається до столиці та житлових будинків. При цьому він вказав, що причиною масштабної лісової пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день та ніч стежили за Горицею та Любовичем, хтось використав можливість й влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїнські пожежники врятували від вогню два населених пункти в Греції (фото)За даними Національного чорногорського телебачення, пожежа вирує на височині Мало-Брдо й вже впритул підійшла до житлових будинків у Подгориці.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Греції в різних регіонах країни евакуюють тисячі людей у зв'язку з лісовими пожежами.

Зокрема, лісові пожежі все більше загрожують населеним пунктам, спалюючи десятки будинків, комерційних підприємств і господарств.

Від вогню загинув один пожежник-доброволець і ще 20 отримали опіки, коли вогонь погрожував одному з національних парків Афін.

Автор: Анастасія Горбачова