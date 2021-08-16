Наразі немає інформації про жертви або постраждалих.

На єрусалимських пагорбах спалахнули лісові пожежі. Вогонь підбирається до самого Єрусалиму.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, вогонь вже палахкотить лише за 10 кілометрів від Єрусалиму.

У зв'язку з поширенням вогню були евакуйовані кілька поселень, проте точна кількість тих, хто покинув свої будинки, поки невідома.

Рятувальники продовжують гасити пожежу. Інформації про жертви або постраждалих не надходило.

За даними видання "Деталі", горить ліс Святих (Яар Кдошим). Це найбільший посаджений ліс в Ізраїлі. На місці працюють безліч пожежних команд і 13 пожежних літаків. Вони скидають антипірени на ліс, щоб зупинити поширення вогню.

Як повідомляється, полум'я швидко поширюється через сильний вітер. Через це важко контролювати пожежу, евакуація мешканців триває.

З багатьох районів Єрусалиму видно сильне задимлення, - в тому числі його можна побачити й прямо від Стіни Плачу. Небо над містом набуло через дим брудно-оранжевого відтінку.

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Автор: Катерина Лиманська