Киянам рекомендують дотримуватися підвищеної уважності та обережності.

Метеорологи оголосили в Києві перший рівень погодної небезпеки.

Про це повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

У повідомленні йдеться, що 25 серпня в українській столиці очікуються грози, у зв'язку з чим оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Попередження діє від опівночі до 21:00.

Метеорологічна загроза I ступеня означає потенційну небезпеку погодних умов для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Читайте такожСтало відомо, яка погода чекає на українців у вихідні (карта)У зв'язку з цим рекомендується дотримуватися підвищеної уважності та обережності, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Також киянам не варто закривати вікна і не підходити до них під час грози, а також не братися за металеві вхідні двері.

Крім того, під час сильного вітру варто:

щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев на вулиці та не паркувати під ними машину;

від сильних поривів сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Як повідомляє Погода УНІАН, цього самого дня місцями на заході, на півночі і в центрі країни пройдуть дощі і навіть зливи, а в південних областях очікується ясна і безхмарна погода з великою кількістю сонця.

Автор: Станислав Кожемякин