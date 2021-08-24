Метеорологи оголосили в Києві перший рівень погодної небезпеки.
Про це повідомили на сайті Українського гідрометцентру.
У повідомленні йдеться, що 25 серпня в українській столиці очікуються грози, у зв'язку з чим оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Попередження діє від опівночі до 21:00.
Метеорологічна загроза I ступеня означає потенційну небезпеку погодних умов для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.
Читайте такожСтало відомо, яка погода чекає на українців у вихідні (карта)У зв'язку з цим рекомендується дотримуватися підвищеної уважності та обережності, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Також киянам не варто закривати вікна і не підходити до них під час грози, а також не братися за металеві вхідні двері.
Крім того, під час сильного вітру варто:
- щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев на вулиці та не паркувати під ними машину;
- від сильних поривів сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
Як повідомляє Погода УНІАН, цього самого дня місцями на заході, на півночі і в центрі країни пройдуть дощі і навіть зливи, а в південних областях очікується ясна і безхмарна погода з великою кількістю сонця.