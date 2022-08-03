Підприємства "Київавтодору" мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту та очистки системи зливової каналізації.

У столиці в найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 серпня за прогнозом Укргідрометцентру очікується гроза (І рівень небезпечності): перед початком значних опадів міські гідрослужби розпочали чергування зі спеціальною технікою в місцях можливих підтоплень.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київавтодор".

Загалом підприємства "Київавтодору" мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту та очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Окрім цього, столичні гідрослужби щоденно ремонтують і очищають системи дощової каналізації міста: очищають решітки зливостоків, дощоприймальні колодязі і колектори, ремонтують дощоприймальні колодязі, замінюють решітки зливостоків тощо.

Нагадаємо, що під час грози слід зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

У разі виявлення підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах необхідно звертатись до диспетчерської підприємства за телефоном: 044-284-74-19.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

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