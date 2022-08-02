3 серпня в Києві також можлива гроза.

У середу, 3 серпня в Києві очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Вночі температура в столиці опуститься до +18°, а вдень повітря макимально прогріється до комфортних +25 градусів. Протягом дня можливий дощ з грозою.

Вітер північний, а його швидкість становитиме 2-2,5 м/с. Атмосферний тиск знижений, але буде рости, 744-747 міліметрів ртутного стовпа.

У Львові в середу буде невелика хмарність. Вночі +12°, вдень +26°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +26°.

У Рівному в середу очікується невелика хмарність, вночі +13°, вдень +26°.

У Тернополі 3 серпня вночі буде +14°, вдень +25°, невелика хмарність.

У Хмельницькому буде хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +23°.

В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +27°.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть +15°...+28°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у середу - невелика хмарність, вночі +15°, вдень +26°.

У Вінниці завтра буде +15°...+26°, невелика хмарність.

У Житомирі в середу буде вночі +16°, вдень +25°, невелика хмарність, сильний дощ.

У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +24°, злива.

У Кропивницькому температура вночі буде +18°, вдень +24°, невелика хмарність, злива.

У Полтаві-невелика хмарність, температура повітря +18°...+24°, гроза.

В Одесі 3 серпня - невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +28°, легкий дощ.

У Херсоні в середу вночі +18°, вдень +27°, невелика хмарність, злива.

У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +28°, легкий дощ.

У Запоріжжі температура вночі +18°, вдень +24°, невелика хмарність, гроза.

У Сумах температура повітря становитиме +17°...+23°, невелика хмарність, гроза.

У Харкові-невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +27°, гроза.

У Дніпрі температура вночі буде +19°, вдень +24°, невелика хмарність, гроза.

У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +16°...+26°, невеликий дощ.

У Краматорську завтра буде хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +16°, вдень +27°.

У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура вночі +17°, вдень +27°.

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