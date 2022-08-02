У середу, 3 серпня в Києві очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Вночі температура в столиці опуститься до +18°, а вдень повітря макимально прогріється до комфортних +25 градусів. Протягом дня можливий дощ з грозою.
Вітер північний, а його швидкість становитиме 2-2,5 м/с. Атмосферний тиск знижений, але буде рости, 744-747 міліметрів ртутного стовпа.
Погода на завтра
У Львові в середу буде невелика хмарність. Вночі +12°, вдень +26°.
У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +26°.
У Рівному в середу очікується невелика хмарність, вночі +13°, вдень +26°.
У Тернополі 3 серпня вночі буде +14°, вдень +25°, невелика хмарність.
У Хмельницькому буде хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +23°.
В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +27°.
В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть +15°...+28°, хмарно з проясненнями.
У Чернівцях у середу - невелика хмарність, вночі +15°, вдень +26°.
У Вінниці завтра буде +15°...+26°, невелика хмарність.
У Житомирі в середу буде вночі +16°, вдень +25°, невелика хмарність, сильний дощ.
У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +24°, злива.
У Кропивницькому температура вночі буде +18°, вдень +24°, невелика хмарність, злива.
У Полтаві-невелика хмарність, температура повітря +18°...+24°, гроза.
В Одесі 3 серпня - невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +28°, легкий дощ.
У Херсоні в середу вночі +18°, вдень +27°, невелика хмарність, злива.
У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +28°, легкий дощ.
У Запоріжжі температура вночі +18°, вдень +24°, невелика хмарність, гроза.
У Сумах температура повітря становитиме +17°...+23°, невелика хмарність, гроза.
У Харкові-невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +27°, гроза.
У Дніпрі температура вночі буде +19°, вдень +24°, невелика хмарність, гроза.
У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +16°...+26°, невеликий дощ.
У Краматорську завтра буде хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +16°, вдень +27°.
У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура вночі +17°, вдень +27°.