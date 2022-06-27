Українські полярники побачили рідкісні перламутрові хмари.

Нещодавно українські полярники кілька разів спостерігали унікальне явище над станцією "Академік Вернадський" - перламутрові хмари.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За словами метеоролога Анжеліки Ганчук, це явище формується на великій як для хмар висоті - аж 15-30 кілометрів.

"Але як може утворитися хмара на тих висотах атмосфери, де зазвичай зовсім сухо? Коли тут, біля землі, повітряний потік зустрічає перешкоду у вигляді гір, утворюється хвиля, що на підвітряній стороні гори сприяє виносу вологи від землі на більші висоти, аж у позбавлену інших хмар стратосферу. Там за низьких температур і великих швидкостей вітру волога може існувати лише у вигляді найдрібніших крапельок переохолодженої води та кристаликів льоду", - розказала фахівець.

За її словами, саме завдяки цьому й виникає перламутрова краса таких хмар. Під час заходу сонця світло відбивається від кристаликів в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації. Він і "фарбує" хмари в різні кольори.

Нагадаємо, раніше у небі над Харковом помітили рідкісні протисутінкові промені.

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