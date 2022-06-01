За словами синоптика Iгоря Кібальчича, подібне явище спостерігаються не часто.

Вчора ввечері у небі над Харковом помітили рідкісні протисутінкові промені.

Синоптик Ігор Кібальчич пояснив, що ці промені сходяться в одну точку з боку, протилежного до розташування сонця (тобто, на сході).

"Протисутінкові промені за своєю природою і візуально дуже подібні до сутінкових променів, але їх видно з боку, протилежного до сонця і спостерігаються не часто", - розказав він.

За його словами, протисутінкові промені найкраще видно в моменти сходу і заходу сонця за наявності хмарного покриву з більш-менш однорідною нижньою межею.

Нагадаємо, раніше жителі Тернопільської області стали свідками моторошного природного явища.

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