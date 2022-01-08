Через хуртовину на дорогах залишаються заблокованими близько тисячі автомобілів.

У Пакистані щонайменше 21 людина загинула, застрягши в автомобілях внаслідок сильного снігопаду.

Як повідомляє ВВС, наразі військові намагаються розчистити дороги та врятувати тих, хто все ще перебуває у сніговій пастці поблизу міста Муррі (гірське курортне місто на північ від столиці Ісламабаду).

За словами міністра внутрішніх справ Шейха Рашида, через хуртовину на дорогах залишаються заблокованими близько тисячі автомобілів.

Читайте такожПакистан сколихнув потужний землетрус: десятки загиблих (відео)Зазначається, що понад 100 тис. автомобілів заїхали в Муррі за останні дні, щоб побачити надзвичайно сильний снігопад.

Це спричинило величезні затори на дорогах, які вели в місто та з нього, повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, однією з можливих ​​причин загибелі людей є асфіксія після вдихання вихлопних газів.

Наразі цей район оголошено зоною стихійного лиха, а людей закликають триматися подалі.

"Вперше за 15-20 років така велика кількість туристів прибула до Муррі, що спричинило велику кризу", – сказав Рашид.

Водночас, прем'єр-міністр Імран Хан наказав провести розслідування та ввести жорсткі правила для запобігання подібним трагедіям.

Вас також можуть зацікавити новини: