В результаті опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

У Бахчисарайському районі окупованого Криму через сильні зливи ввели режим надзвичайної ситуації.

Про це заявила "глава адміністрації" району Людмила Пучкова, пише РИА Новости.

За даними видання, в Бахчисарайському районі випала двомісячна норма опадів, а в зоні підтоплення виявилося понад 60 домоволодінь.

Повідомляється, що одна людина вважається зниклим безвісти. Жінку шукають рятувальники.

Читайте такожЗмивав авто і будівлі: на відео потрапив масштабний зсув у Японії"Прийнято рішення про введення режиму НС муніципального масштабу", - сказала Пучкова.

За її словами, створена комісія для оцінки завданих стихією збитків.

Дощі в Криму

4 липня в окупований Росією Крим повернулися сильні дощі.

До обіду підтопило підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі.

У селі в Бахчисарайському районі стався схід селевого потоку. Також сталося підтоплення приватних домоволодінь у селі Куйбишеве.

В результаті опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

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Автор: Людмила Жерновська