У Бахчисарайському районі окупованого Криму через сильні зливи ввели режим надзвичайної ситуації.
Про це заявила "глава адміністрації" району Людмила Пучкова, пише РИА Новости.
За даними видання, в Бахчисарайському районі випала двомісячна норма опадів, а в зоні підтоплення виявилося понад 60 домоволодінь.
Повідомляється, що одна людина вважається зниклим безвісти. Жінку шукають рятувальники.
Читайте такожЗмивав авто і будівлі: на відео потрапив масштабний зсув у Японії"Прийнято рішення про введення режиму НС муніципального масштабу", - сказала Пучкова.
За її словами, створена комісія для оцінки завданих стихією збитків.
Дощі в Криму
4 липня в окупований Росією Крим повернулися сильні дощі.
До обіду підтопило підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі.
У селі в Бахчисарайському районі стався схід селевого потоку. Також сталося підтоплення приватних домоволодінь у селі Куйбишеве.
В результаті опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram