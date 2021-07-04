Вода підтоплює приватні будинки, в одному з населених пунктів зійшов сольовий потік.

У неділю, 4 липня, в окупований Росією Крим повернулися сильні дощі.

За інформацією російського МНС, до обіду було підтопило підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі. У селі Соколине Бахчисарайського району стався зійшов селевий потік і підтоплено приватне домоволодіння. Крім того, сталося підтоплення приватних домоволодінь в селі Куйбишевому Бахчисарайського району.

Окупаційне Міністерство будівництва та архітектури повідомляє про близько 50 підтоплених приватних будинків у Куйбишевому. Внаслідок опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

Також дощ призвів до нових локальних підтоплень у Ялті.

"Дощ іде з ночі, є підтоплення (знову - Кривошти і Вергасова). Ситуація під контролем, всі служби міста, а також співробітники МНС працюють на місцях - оперативно усувають наслідки стихії. Прибирають засмічення ливневок, пиляють дерева, що впали, відводять воду від будинків", - повідомила "мер" Ялти Яніна Павленко.

До того ж через рясні опади та стоячу воду після дощів на півострові останнім часом спостерігається навала комарів, особливо в центральній і північній частинах, повідомляє "Крим.Реалії".

Окупаційна влада підключила до боротьби з комахами дезінфекторів. Водночас, за словами фахівців, регулювання чисельності комах за допомогою хімікатів може негативно позначитися на біоті півострова, адже личинки комарів є кормовою базою для багатьох видів риб і птахів.

Затоплення у Криму

Наприкінці червня на окупований Росією Крим навалилися рясні опади. Через сильні дощі в Керчі та Ялті вийшли з берегів річки Джарджава, Мелек-Чесме і Водоспадна.

Міста затопило, а російська влада оголосили евакуацію жителів.

Електропостачання в містах було порушено.

Крім того, потужні зливи в Ялті змили у Чорне море гори сміття, а селище Ай-Василь опинилося під купами сміття та каміння, принесених потоками води.

За тиждень після повені окуповану Ялту знову затопило.

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Автор: Катерина Комолова