У Дагестані через зливи й селі три населених пункти залишилися відрізаними від світу.

Потужний каменепад та селі знесли частину села в Дагестані.

Про це повідомляє YouTube-канал "Новини Дагестану".

Як повідомляється, величезні кругляки, що зійшли з гір, зруйнували кілька будівель, в тому числі місцевий магазин, а також дороги, два автомобільних мости та три пішохідних.

Кілька сіл виявилися відрізаними від цивілізації.

За даними Мінтрансу Дагестану, внаслідок зливи та підйому рівня річок Хварші та Хема селевими потоками зруйновано два мости.

Транспортне сполучення з трьома населеними пунктами - Сантлада, Хварші та Хонох з населенням понад 1000 осіб перервано.

Як повідомляв Погода УНІАН, у горах Індії стався каменепад, що забрав життя дев'ятьох людей. Ще двоє отримали травми.

Щонайменше дев'ять туристів були роздавлені масивними валунами, які в неділю зісковзнули з пагорба після зсуву недалеко від Батсарі в племінному районі Кіннаур. Загиблі були частиною групи з 11 туристів, які прямували з Сангла в Читкуль, коли в їх автомобіль врізався валун.

Автор: Катерина Лиманська