У Дагестані сіли зруйнували два мости / фото Мінтранс Дагестану

Потужний каменепад та селі знесли частину села в Дагестані.

Про це повідомляє YouTube-канал "Новини Дагестану".

Як повідомляється, величезні кругляки, що зійшли з гір, зруйнували кілька будівель, в тому числі місцевий магазин, а також дороги, два автомобільних мости та три пішохідних.

Кілька сіл виявилися відрізаними від цивілізації. 

Каменепад обрушився на одне з селищ в Дагестані / фото Мінтранс Дагестану

За даними Мінтрансу Дагестану, внаслідок зливи та підйому рівня річок Хварші та Хема селевими потоками зруйновано два мости. 

В результаті НП ніхто не постраждав / фото Мінтранс Дагестану

Транспортне сполучення з трьома населеними пунктами - Сантлада, Хварші та Хонох з населенням понад 1000 осіб перервано.

Кілька сіл виявилися відрізаними від цивілізації / фото Мінтранс Дагестану

Каменепад в Індії

Як повідомляв Погода УНІАН, у горах Індії стався каменепад, що забрав життя дев'ятьох людей. Ще двоє отримали травми.

Щонайменше дев'ять туристів були роздавлені масивними валунами, які в неділю зісковзнули з пагорба після зсуву недалеко від Батсарі в племінному районі Кіннаур. Загиблі були частиною групи з 11 туристів, які прямували з Сангла в Читкуль, коли в їх автомобіль врізався валун.

Автор: Катерина Лиманська