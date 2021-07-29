Липневий сніг помітили в Магаданській області та на Чукотці.

У Магаданській області і на Чукотці в Росії випав липневий сніг.

Зокрема, один з очевидців опублікував відео з зимовими опадами на перевалі "Дідушкіна лисина" в Хасинському окрузі.

"Можна їхати в сніжки грати, бабу снігову ліпити. Коротше, все. Колимський новий рік почався", - сказав автор.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у деяких районах очікуються заморозки до -4 градусів.

Читайте такожАляску струсонув потужний землетрус: оголошена загроза цунамі (відео)

"Інформація про снігопад підтверджується. Місцями ми очікували вночі заморозки. Низькі температури цілком могли призвести до появи снігу з дощем", - заявили метеорологи.

А на Колиму вже прийшли перші заморозки до мінус 3-4 градусів.

Як повідомляв УНІАН, потужний каменепад і сель знесли частину села в Дагестані.

Величезні булижники, що зійшли з гір, зруйнували кілька будівель, в тому числі місцевий магазин, а також дороги, два автомобільних моста і три пішохідних. Кілька сіл виявилися відрізаними від цивілізації. За даними Мінтрансу Дагестану, в результаті зливи і підйому рівня річок Хварші і Хема селевими потоками зруйновані два мости.

Автор: Катерина Лиманська