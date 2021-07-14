Пожежі спалахують через аномально високу температуру повітря.

10 американських штатів на заході США охопили лісові пожежі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, через аномально високу температуру повітря дерева і кущі загоряються миттєво, і полум'я від них швидко йде в будинки місцевих.

Людей виселяють з небезпечних зон. На боротьбу з вогнем кинуті тисячі рятувальників, проте приборкати вогонь поки вони не в змозі. Наприклад, суцільне попелище з кинутими будинками і машинами залишилося в штаті Вашингтон. А евакуйованим зі штату Орегон надали тимчасовий притулок.

"Я вперше бачила лісову пожежу. Скажу вам, що це страшно. Це доводить до сліз, це жахає. Ти не знаєш, чи втратиш будинок. Дивишся, як горять сусідські будинки, але абсолютно нічого не можеш зробити", - поділилася одна з евакуйованих місцевих мешканок.

Спека в США

Нагадаємо, днями у Долині Смерті в США зафіксували аномально високу температуру. Національна метеорологічна служба зафіксувала температуру на рівні +54 градуси за Цельсієм, що в разі підтвердження стане одним з найвищих показників, коли-небудь зареєстрованих на Землі.

Відзначимо, що виснажлива спека, яка поширилася на більшу частину Тихоокеанського Північного Заходу, чинила тиск на електромережі й спровокувала великі лісові пожежі.

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Автор: Катерина Лиманська