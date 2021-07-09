До гасіння вогню залучили авіацію.

У Челябінській області Росії велика лісова пожежа підібралася до селищ, погрожуючи житловим будинкам.

За даними місцевих видань, в регіоні почалася евакуація місцевих жителів. В одному з районів вже евакуювали дітей з літнього табору. Люди скаржаться, що через дим важко дихати.

Як повідомляється, до гасіння вогню також залучили авіацію. Гасіння ускладнюють сильний вітер і суха спекотна погода. Боротися з вогнем допомагають і місцеві жителі.

Лісові пожежі в Росії

Великі лісові пожежі вирують в Челябінській області з травня.

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше лісові пожежі охопили Якутію. У регіоні діяв найвищий, надзвичайний клас пожежної небезпеки. Місцевим жителям заборонили відвідувати ліси, а більшості водіїв доводилося шукати об'їзний шлях.

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Автор: Катерина Лиманська