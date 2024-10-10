Також стало відомо, що руйнівний ураган наближається до Орландо.

В США ураган "Мілтон" накрив Флориду, залишивши понад 3 млн будинків та підприємств без світла, повідомляє Associated Press.

Ураган "Мілтон" увірвався до Флориди як шторм 3-ї категорії, внаслідок чого почалися торнадо.

Впродовж останніх годин шторм рухався на південь і в середу ввечері обрушився в Сієста-Кі біля Сарасоти, близько за 112 кілометрів на південь від Тампи.

"Ситуація в районі Тампа все ще залишається надзвичайною, оскільки в Сент-Пітерсбурзі випало понад 41 сантиметр опадів, що змусило Національну метеорологічну службу попередити про раптові повені в цьому регіоні, а також в інших частинах західної і центральної Флориди", - розповіли у виданні.

Крім того, стадіон "Тропікана Філд", який знаходиться в Сент-Пітерсбурзі, був сильно пошкоджений внаслідок урагану. Також буревій повалив кілька кранів. Водночас жителі міста не мають доступу до води у своїх домівках, адже прорив водопроводу призвів до відключення водопостачання.

До початку урагану "Мілтон", торнадо пронеслися по всьому штату. Особливо постраждав заміський клуб "Іспанські озера" на Атлантичному узбережжі Флориди, внаслідок чого було зруйновано будинки, а деякі жителі загинули.

"Ми втратили кілька життів", - повідомив шериф округу Сент-Люсі Кіт Пірсон в інтерв'ю WPBF News.

Водночас місцеві посадовці закликали жителів тікати зі штату та попередили про малі шанси на виживання.

"Це кінець, друзі. Ті з вас, хто постраждав під час урагану Хелен, це буде нокаут. Вам потрібно виїжджати, і вам потрібно виїжджати зараз", - наголосила директор з питань надзвичайних ситуацій в окрузі Пінеллас, який розташований на півострові, що утворює затоку Тампа, Кеті Перкінс.

За інформацією видання BILD, руйнівний ураган "Мілтон" наближається до Орландо.

Метеорологи зазначили, що "Мілтон" пройде над Флоридою найближчими годинами з максимальною швидкістю близько 150 км/год і буде слабшати над Атлантикою.

Ураган "Мілтон" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня руйнівний ураган насувався на Флориду. Тоді влада штату просила жителів евакуюватися, попереджаючи, що шторм може їх убити. Дороги були забиті, а на деяких заправках закінчується паливо.

Зазначається, що "Мілтон" став третім за швидкістю посилення штормом в історії Атлантики, піднявшись із категорії 1 до категорії 5 менш ніж за добу.

Також відомо, що президент США Джо Байден скасував свою поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон".

"Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану "Мілтон" та реагувати на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану "Хелен" на південному сході країни", - зазначили у повідомленні Білого дому.

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