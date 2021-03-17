"Ніхто не пам’ятає нічого подібного": за три тижні у Ісландії сталося понад 50 тисяч землетрусів (фото)
Зона сейсмічної активності розташована за 30 кілометрів від столиці Рейк’явіка.
В Ісландії за останні три тижні зареєстровано понад 50000 землетрусів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
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Ця незвичайна активність вказує на наближення виверження вулкана. Вчені не знають, коли воно трапиться, а ісландці в цей час вчаться жити з поштовхами землі.
"Багато людей прокидаються через землетруси. Декілька з них були магнітудою понад 5. Це дуже незвично. Я не думаю, що хтось пам’ятає щось подібне", - каже Елізабет Палмадоттір з Ісландської метеорологічної служби.
Зона сейсмічної активності розташована за 30 кілометрів від столиці Рейк’явіка. Ісландці звикли до вивержень вулканів, але у цьому районі вони не відбувалися впродовж сотень років.
Землетруси в Ісландії: що відомо
У середу, 24 лютого, південно-західну частину острова сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка.
За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів.
"Це зона підвищеної (сейсмічної) активності, ми це добре знаємо, але я не пам’ятаю такої кількості настільки сильних поштовхів за такий короткий проміжок часу. Це щось незвичайне", - розповіла експертка Ісландської метеорологічної служби (IMO) Крістін Йонсдоттір у коментарі суспільному мовнику RUV.
За її словами, з 2017 року сейсмічна активність у цій зоні поступово наростає.
"Виверження точно буде. Питання тільки в тому, коли", - каже вона.
Хоча про чітку загрозу поки не йдеться, IMO змінила рівень попередження для авіації над вулканічним масивом Крісювік з зеленого на жовтий.
Останнє виверження у цій зоні відбулося ще у XII сторіччі.
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