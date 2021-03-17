"Ніхто не пам’ятає нічого подібного": за три тижні у Ісландії сталося понад 50 тисяч землетрусів (фото)

12:04, 17 березня 2021
274

Зона сейсмічної активності розташована за 30 кілометрів від столиці Рейк’явіка.

Геофізик спостерігає за сейсмічною активністю у Рейк'явіку / Фото REUTERS
Геофізик спостерігає за сейсмічною активністю у Рейк'явіку / Фото REUTERS

В Ісландії за останні три тижні зареєстровано понад 50000 землетрусів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зсуви в Ісландії зруйнували десяток будинків, населення міста довелося евакуювати (відео)

Ця незвичайна активність вказує на наближення виверження вулкана. Вчені не знають, коли воно трапиться, а ісландці в цей час вчаться жити з поштовхами землі.

"Багато людей прокидаються через землетруси. Декілька з них були магнітудою понад 5. Це дуже незвично. Я не думаю, що хтось пам’ятає щось подібне", - каже Елізабет Палмадоттір з Ісландської метеорологічної служби.

Зона сейсмічної активності розташована за 30 кілометрів від столиці Рейк’явіка. Ісландці звикли до вивержень вулканів, але у цьому районі вони не відбувалися впродовж сотень років. 

Кейлер - зона сейсмічної активності в Ісландії / Фото REUTERS
Кейлер - зона сейсмічної активності в Ісландії / Фото REUTERS

Землетруси в Ісландії: що відомо

У середу, 24 лютого, південно-західну частину острова сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка.

За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів. 

"Це зона підвищеної (сейсмічної) активності, ми це добре знаємо, але я не пам’ятаю такої кількості настільки сильних поштовхів за такий короткий проміжок часу. Це щось незвичайне", - розповіла експертка Ісландської метеорологічної служби (IMO) Крістін Йонсдоттір у коментарі суспільному мовнику RUV.

За її словами, з 2017 року сейсмічна активність у цій зоні поступово наростає.

"Виверження точно буде. Питання тільки в тому, коли", - каже вона. 

Хоча про чітку загрозу поки не йдеться, IMO змінила рівень попередження для авіації над вулканічним масивом Крісювік з зеленого на жовтий. 

Останнє виверження у цій зоні відбулося ще у XII сторіччі.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: землетрусІсландіятуризм
viber
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+6°
Погода Стерлінг - похмуро, суцільна хмарність
78 %
757 мм
2.8 м/с
3 %
Стрічка новин
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся