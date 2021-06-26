В Київській області випав град \ Фейсбук Gennady Kalensky
У Київській області після нестерпної спеки випав град розміром з куряче яйце.
Спільнота dtp.kiev.ua у соцмережі опублікувала відео з градом, зняте в селі Бобриця Бучанського району, яке знаходиться в 10 км від Києва. Зазначається, що град в діаметрі досягав близько 5 см.
Користувачі соцмереж також повідомляють про великий за розмірами град у Білогородці, яка знаходиться на тому ж напрямку, але ближче до Києва.
Також повідомляється про великий град у Фастові та Боярці.
Фейсбук Tetiana Kamenska
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