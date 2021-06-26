Град в діаметрі досягав близько 5 см.

У Київській області після нестерпної спеки випав град розміром з куряче яйце.

Спільнота dtp.kiev.ua у соцмережі опублікувала відео з градом, зняте в селі Бобриця Бучанського району, яке знаходиться в 10 км від Києва. Зазначається, що град в діаметрі досягав близько 5 см.

Користувачі соцмереж також повідомляють про великий за розмірами град у Білогородці, яка знаходиться на тому ж напрямку, але ближче до Києва.

Також повідомляється про великий град у Фастові та Боярці.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла