"Температурні гойдалки" в Україні: водіям вказали на небезпечні ділянки доріг

У кількох областях спостерігаються опади.

В Україні фіксують перепади температури від -27° до +5° / фото УНІАН

Станом на ранок 21 січня місцями невеликий сніг в Київській, Рівненській областях, Закарпатській області невеликий дощ, у Львівські області місцями сніг з дощем, в Одеській області місцями туман; в інших областях без опадів.

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Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

Температура повітря на заході -4°...+5°, на сході -27°...-19°, на решті територій країни - коливається від -12° до -6°.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях де спостерігаються опади мокре. У Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Львівській та Чернігівській областях місцями засніжене.

"На перевальних ділянках доріг в Закарпатській місцями невеликий дощ, Львівській області місцями сніг. Температура повітря -2°...+2°С. Стан покриття місцями мокре, на Ужоцькому перевалі місцями засніжено", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні

За повідомленням Укргідрометцентру, 21 січня хмарно з проясненнями, вночі в північних областях та в Карпатах, вдень на північному сході країни невеликий сніг, на решті території без опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях -15°...-20°, на крайньому сході до -26°, вдень -3°...-8°; у західних областях, на півночі Одещини та в Криму вночі -5°...0°, вдень +2°...+7°; на решті території ночі -7°...-12°, вдень від -2° до +3°.

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