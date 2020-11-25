Ожеледиця та дощ з мокрим снігом: українців попередили про зміну погоди
У східних областях на дорогах - ожеледиця.
Сьогодні, 25 листопада, у східних, більшості північних та центральних областей невеликий дощ, вночі на сході країни - з мокрим снігом, на решті території без опадів.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
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"На дорогах східних областей місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
У столиці та Київській області вдень 25 листопада очікується невеликий дощ.
Сніг в Україні у листопаді
Не треба дивуватися, що у листопаді в Україні вже випав сніг.
"Дивуватися, що у листопаді випав сніг - немає чого, тому що вже по календарних строках у місті Києві зима вже настала. І середні строки приходу якраз у ці дні. Тобто нічого дивного не відбулося", - каже голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Він зазначив, що причина снігопаду дуже проста: прийшов атмосферний фронт з північного заходу, прийшло прохолодне повітря - і через це, звичайно, випав сніг.
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