Ожеледиця та дощ з мокрим снігом: українців попередили про зміну погоди

У східних областях на дорогах - ожеледиця.

У східних областях очікується дощ зі снігом / фото УНІАН

Сьогодні, 25 листопада, у східних, більшості північних та центральних областей невеликий дощ, вночі на сході країни - з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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"На дорогах східних областей місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

У столиці та Київській області вдень 25 листопада очікується невеликий дощ.

Сніг в Україні у листопаді

Не треба дивуватися, що у листопаді в Україні вже випав сніг.

"Дивуватися, що у листопаді випав сніг - немає чого, тому що вже по календарних строках у місті Києві зима вже настала. І середні строки приходу якраз у ці дні. Тобто нічого дивного не відбулося", - каже голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Він зазначив, що причина снігопаду дуже проста: прийшов атмосферний фронт з північного заходу, прийшло прохолодне повітря - і через це, звичайно, випав сніг.