Наразі проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

В Україні внаслідок сильних поривів вітру знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Так, у Львівській області без електропостачання залишилися 123 населені пункти, Тернопільській - 56, Рівненській - 54, Хмельницькій - 38, Волинській - 32 та Закарпатській - 14.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

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За даними рятувальників, сьогодні вночі в Закарпатській області на трасі Мукачево-Рогатин поблизу м. Рахів та с. Ділове на проїжджу дорогу зійшли дві лавини 40 та 60 квадратних метрів.

"Без негативних наслідків. Лавини були прибрані технікою Укравтодору. Затримок в русі не було", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, на сьогодні, 31 січня, по всій Україні оголосили штормове попередження. По всій країні очікуються сильні пориви вітру й ожеледиця на дорогах, а у трьох областях ще й хуртовини.

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