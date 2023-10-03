У Неаполі стався сильний землетрус. Підземний поштовх магнітудою 4 стався у вулканічному регіоні Флегрейські поля. Про це повідомляє AS.
Як повідомляється, це був другий за потужністю землетрус в цьому районі за останні 40 років.
Землетрус стався о 22:08 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився у вулканічному районі Флегрейські поля, розташованому за 9 км від центру міста. Землетрус стався на глибині 2,61 км і послідував за іншим значним землетрусом 27 вересня магнітудою 4,2.
За даними видання, в останні тижні в цьому районі спостерігалася сейсмічна активність. Жителі кількох районів Неаполя відчули поштовхи. У районах, розташованих ближче до епіцентру, багато хто в паніці вибігав на вулиці.
Пізніше в Неаполі відбулися афтершоки. Обсерваторія Везувію зафіксувала ще вісім поштовхів за 15 хвилин після початкового землетрусу. Про серйозні травми або великі збитки не повідомляється, проте в одному з районів міста є обвалення.
Як повідомляється, жителі Неаполя відчувають стурбованість з приводу можливого виверження вулкана на тлі триваючої сейсмічної активності. Однак вчені кажуть, що ймовірність виверження в найближчому майбутньому "майже незначна".
Землетруси на супервулкані у Неаполі - що відомо
Минулої середи в цьому районі стався землетрус магнітудою 4,2. Це був найсильніший поштовх за 40 років.
Флегрейські поля знаходяться навпроти Неаполітанської затоки від Помпеїв, де тисячі людей були спалені вулканом Везувій в 79 році нашої ери.
Один з провідних вулканологів попередив, що може знадобитися масова евакуація недалеко від Неаполя, який розташований на так званому Супервулкані, на який за останні тижні обрушилися сотні невеликих землетрусів.