Виверження спричинило хмару товстого сірого попелу висотою близько 4 км.

Влада Індонезії почала евакуацію щонайменше 3000 жителів поблизу вулкана Маунт-Ібу на східному острові Халмахера. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеве агентство з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що виверження спричинило хмару товстого сірого попелу висотою близько 4 км.

"Виверження Маунт-Ібу тривало близько двох хвилин, ... що змусило владу підвищити рівень тривоги в прилеглих районах до найсуворішого", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що загалом поблизу вулкана мешкають близько 13 000 людей. При цьому, за інформацією влади, ситуація "залишається стабільною":

"Події поблизу Маунт-Ібу пов'язані з серією вивержень різних вулканів в Індонезії, яка розташована на тихоокеанському "Вогняному кільці" і налічує 127 діючих вулканів".

Останні виверження вулканів у світі

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Японії почав вивергатися небезпечний вулкан. Стовп попелу і диму від вулкана здіймався на тисячі метрів у небо.

Випадання попелу спричинило погіршення видимості та небезпечні дорожні умови в постраждалих районах.

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