Стовп попелу і диму від вулкана здіймається на тисячі метрів у небо.

На вулкані Сакурадзіма в Японії почалися вибухові виверження. Про це повідомляє The Watchers.

Японське метеорологічне агентство (JMA) повідомляє, що вулкан випустив стовп попелу і диму, який піднімається в небо на 3000 метрів.

Синоптики тим часом попереджають, що на південному сході від вулкана очікується попелопад. За прогнозом, навіть невеликі вулканічні камені можуть переноситися вітрами на відстань до 7 км.

JMA оголосило третій рівень тривоги з п'яти і обмежило доступ до вершин вулкана.

Місцевих жителів просять бути обережними, оскільки існує ризик потоків гарячого газу, що швидко рухаються, і падіння вулканічного каміння. Очікують, що випадання попелу може спричинити погіршення видимості та небезпечні дорожні умови в постраждалих районах. Влада також попереджає, що дрібні тверді частинки можуть вплинути на авіаперевезення, а якщо попелу буде багато, то аеропорти доведеться закрити.

Вулкан Сакурадзіма - цікаві факти

Вулкан Сакурадзіма - один із найактивніших вулканів Японії. Він користується популярністю серед туристів.

Найбільше виверження відбулося між 1471 і 1476 роками. З 1955 року він вивергається майже постійно.

Виверження цього вулкана суттєво вплинуло на рельєф, адже до 1914 року Сакурадзіма був окремим островом, але внаслідок виверження вулкан з'єднався потоками лави з півостровом Осумі.

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