За ухилення від евакуації дітей, може бути накладено штраф від 850 до 1700 грн, а за повторне порушення - до 5100 грн.

Кабінет міністрів пропонує запровадити штрафи для батьків, які відмовляються від обов'язкової евакуації дітей із небезпечних районів. Відповідні новації містить проект закону №12354 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Реалізація заходів правового режиму воєнного стану висвітлила правову прогалину в законодавстві щодо заборони або обмеження в умовах воєнного стану, в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація. Крім того, через законодавчу неврегульованість обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей за рішенням обласних, Київської міської військових адміністрацій з територій населених пунктів, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій, ускладнювалася негативним ставленням батьків, осіб, які їх замінюють, або інших законних представників", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

З огляду на вищевикладене, МВС розробило цей законопроект. Він покликаний внести необхідні зміни до низки законодавчих актів, аби врегулювати проблемні питання обов’язкової евакуації.

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"Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних та безпечних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн)", - мовиться у документі.

За повторне порушення протягом року буде накладено штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 грн).

Інші пропозиції нових законів

Як повідомляв УНІАН, уряд вніс до Верховної Ради законопроект, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години – заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Законопроектом, передбачено доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2. Урядовці пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

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