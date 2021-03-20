"Прокинувся" вперше за 800 років: в Ісландії сталося виверження вулкана (фото, відео)
Вулканічна активність стала першою у цьому районі за останні 800 років.
У ніч на суботу на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана після невеликих землетрусів, що тривали в країні останні тижні.
Про це пише Голос Америки.
Названа найщасливіша країна світу
Виверження освітило нічне небо, його легко можна було побачити з околиць Рейк’явіка – за 30 км від місця події.
Ісландське метеорологічне бюро оприлюднило відео, кадри якого свідчать про зсунення з обох боків вогняної лави.
При цьому виверження сейсмологи не вважають великим. Довжина тріщини склала близько 500-700 метрів. Розмір лави – менш як один квадратний кілометр.
Зазначається, що у районі поблизу вулкана ніхто не проживає. Країна не закривала аеропорт та не призупиняла польоти літаків.
Вулканічна активність стала першою у цьому районі за останні 800 років.
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