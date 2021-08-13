У місті затопило вулиці, ринок та територію заводу.

"Велика вода" знову прийшла в окупований Крим. Через проливні дощі в Керчі затопило вулиці, та встав транспорт.

Про це повідомляє ТАСС.

"У зв'язку з випаданням рясних опадів підтоплені центральні вулиці міста: перехрестя Самійленка та вул.Борзенка, вул. Єременка в районі стадіону ім. 50-річчя Жовтня - ці вулиці перекриті... у зв'язку з опадами в Керчі електротранспорт тимчасово на лінію не вийшов", - йдеться в повідомленні.

В результаті сильних дощів затопило стадіон. За словами місцевих жителів, води було по коліно.

Читайте такожУплав за Аксьоновим: окупанти осоромилися в затопленій Керчі (відео)Крім того, затопило ринок. На оприлюдненому ролику видно, як територією ринку плавають кавуни, дині та овочі.

Також підтопило рибоконсервний завод. Співробітники відкрили всі ворота, щоб вода пішла в море.

"У зоні підтоплення опинилися оптово-роздрібний ринок і рибоконсервний завод. Тут ведеться розчищення ливнівок", - зазначено в повідомленні.

Потопи в Криму

11 серпня біля Сімферополя також затопило дорогу - між селами Краснолісся і добре.

На початку липня сильні зливи буквально затопили окупований півострів.

А в середині червня від злив і паводків сильно постраждала Ялта.

Автор: Анастасія Горбачова