"Велика вода" знову прийшла в окупований Крим. Через проливні дощі в Керчі затопило вулиці, та встав транспорт.
Про це повідомляє ТАСС.
"У зв'язку з випаданням рясних опадів підтоплені центральні вулиці міста: перехрестя Самійленка та вул.Борзенка, вул. Єременка в районі стадіону ім. 50-річчя Жовтня - ці вулиці перекриті... у зв'язку з опадами в Керчі електротранспорт тимчасово на лінію не вийшов", - йдеться в повідомленні.
В результаті сильних дощів затопило стадіон. За словами місцевих жителів, води було по коліно.
Читайте такожУплав за Аксьоновим: окупанти осоромилися в затопленій Керчі (відео)Крім того, затопило ринок. На оприлюдненому ролику видно, як територією ринку плавають кавуни, дині та овочі.
Також підтопило рибоконсервний завод. Співробітники відкрили всі ворота, щоб вода пішла в море.
"У зоні підтоплення опинилися оптово-роздрібний ринок і рибоконсервний завод. Тут ведеться розчищення ливнівок", - зазначено в повідомленні.
Потопи в Криму
11 серпня біля Сімферополя також затопило дорогу - між селами Краснолісся і добре.
На початку липня сильні зливи буквально затопили окупований півострів.
А в середині червня від злив і паводків сильно постраждала Ялта.