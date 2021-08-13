Окупанти підтоплення траси пояснили "рясними опадами".

В окупованому Росією Криму рух трасою "Таврида" ускладнений. Це зафіксували очевидці, публікуючи відео з місця у соцмережах.

Як пише "Крим.Реалії", на дорозі між Керчю та Феодосією спостерігається значне підтоплення. Окупанти його пояснили "рясними опадами".

"Причина – підтоплення, викликане рясними опадами. Рух тимчасово здійснюється за направленням село Леніне – село Іллічова (км 55 з виїздом на км 64)", – сказано в повідомленні Росавтодору.

Про затоплення траси "Таврида", яка веде від Севастополя до Кримського мосту, стало відомо 12 серпня. Автомобілі були змушені об'їжджати через селища Леніне та Іллічеве.

Наголосимо, трасу "Таврида" побудували росіяни вже після окупації півострова.

На 13 та 14 серпня у регіоні оголосили штормове попередження. На східній частині анексованого Росією Криму очікують погіршення погодних умов.

У зв'язку з цим влада Ялти закликала жителів залишатися вдома в негоду.

Синоптики прогнозують "нестійку" погоду до кінця тижня.

У результаті рясних опадів 11 серпня в селах Сімферопольського району підтопило 4 будинки і 11 дворів, повідомили 12 серпня в управлінні МНС по Криму.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в окупований Крим, який був 12 серпня. Кулеба наголосив, що "навіть злива - проти російських окупантів".

Зокрема, Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, де зустрічається з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку. Організатори відзначили, що злива завадила провести для Лаврова екскурсію по "Тавриді".

Потопи у Криму: що відомо

11 серпня біля Сімферополя також затопило дорогу – між селами Краснолісся і Добре.

На початку липня сильні зливи буквально затопили окупований півострів.

А у середині червня від злив та паводків сильно постраждала Ялта.

Автор: Вікторія Гордієнко