В окупованому Росією Криму рух трасою "Таврида" ускладнений. Це зафіксували очевидці, публікуючи відео з місця у соцмережах.
Як пише "Крим.Реалії", на дорозі між Керчю та Феодосією спостерігається значне підтоплення. Окупанти його пояснили "рясними опадами".
"Причина – підтоплення, викликане рясними опадами. Рух тимчасово здійснюється за направленням село Леніне – село Іллічова (км 55 з виїздом на км 64)", – сказано в повідомленні Росавтодору.
Про затоплення траси "Таврида", яка веде від Севастополя до Кримського мосту, стало відомо 12 серпня. Автомобілі були змушені об'їжджати через селища Леніне та Іллічеве.
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021
Наголосимо, трасу "Таврида" побудували росіяни вже після окупації півострова.
Трасса Таврида🙅♀️ pic.twitter.com/tfGQUEoRKo— Nata-Lia (@hnv_NaTa) August 12, 2021
На 13 та 14 серпня у регіоні оголосили штормове попередження. На східній частині анексованого Росією Криму очікують погіршення погодних умов.
У зв'язку з цим влада Ялти закликала жителів залишатися вдома в негоду.
Синоптики прогнозують "нестійку" погоду до кінця тижня.
У результаті рясних опадів 11 серпня в селах Сімферопольського району підтопило 4 будинки і 11 дворів, повідомили 12 серпня в управлінні МНС по Криму.
Нагадаємо, як писав УНІАН, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в окупований Крим, який був 12 серпня. Кулеба наголосив, що "навіть злива - проти російських окупантів".
Зокрема, Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, де зустрічається з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку. Організатори відзначили, що злива завадила провести для Лаврова екскурсію по "Тавриді".
Потопи у Криму: що відомо
- 11 серпня біля Сімферополя також затопило дорогу – між селами Краснолісся і Добре.
- На початку липня сильні зливи буквально затопили окупований півострів.
- А у середині червня від злив та паводків сильно постраждала Ялта.