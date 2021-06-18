На Ялту обрушилася потужна злива.

В окупованій Ялті після тривалих і потужних дощів вийшла з берегів річка Водоспадна, місто опинилося на межі катастрофи і може повністю залишитися без електропостачання.

"Затоплені всі переходи, підтоплення МКД на Кірова, вийшла з берегів Водоспадна. Найстрашніше, що підтоплює госпзону "Крименерго", якщо її зараз затопить, то ми залишимося без світла",- розповіла "глава адміністрації" Яніна Павленко, повідомляє ТАСС.

При цьому вона зазначила, що сильний дощ йтиме в місті весь день.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, з'явилася загроза сходу селів.

"У зв'язку з випаданням сильних, місцями дуже сильних дощів, 18 червня на окремих річках Криму очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 метра. У селевих басейнах річок округів Алушти, Судака і Феодосії – загроза сходу селів", - повідомили в місцевому Гідрометцентрі.

Потоп у Керчі

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше в окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках у людей було понад півметра води, а автомобілі виявилися затопленими по самі вікна.

За даними місцевих ЗМІ, в місті випало півтори місячні норми опадів. Центр міста опинився весь у воді. Потоком води у місцевих жителів знесло ворота, залило двори й затопило автомобілі.

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Автор: Катерина Лиманська