Наразі залишаються підтопленими 1 тис. 251 дворогосподарство та 223 будинки.

В Україні наразі спостерігається сезонне підняття рівнів води в річках у дев'ятьох областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформуючи про ситуацію та наслідки часткових підтоплень на території України станом на 10:00 22 квітня.

"Спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей - Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська", - інформує ДСНС.

При цьому зазначається, що спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води в річках на півночі країни.

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Наразі залишаються підтопленими 1 тис. 251 дворогосподарство (Чернігівська – 488, Кіровоградська – 323, Черкаська – 140, Дніпропетровська – 123, Полтавська – 107, Київська – 52 та Волинська – 18) та 223 будинки (Кіровоградська – 87, Дніпропетровська – 65, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2)

Зауважується, що на даний час гідрологічна ситуація контрольована.

Паводки в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня, у Київській міській військовій адміністрації інформували про подальше зниження рівня паводку на річці Дніпро у межах столиці. Зокрема від учора він знизився на 16 см, а за кілька останніх днів – на 50 см.

Пік весняного водопілля для столиці очікувався сьогодні, 22 квітня. Поки рівень паводку на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

В "Укргідроенерго" заявили, що цьогорічний паводок в Україні був найбільшим за останні десятиліття.

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