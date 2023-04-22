У Київській міській військовій адміністрації інформують про подальше зниження рівня паводку на річці Дніпро. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні оперативній інформації КМВА.
"Станом на 9:30 22.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 308 см. Цей показник на 16 см менше, ніж учора. Падіння рівня води в Дніпрі в межах столиці триває від початку тижня. За ці останні дні рівень води впав майже на 50 см", - повідомляє адміністрація.
Як зазначається, в Києві утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.
Водночас аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.
"За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікувався сьогодні, 22 квітня. Поки рівень паводку на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста", - йдеться в повідомленні.
Водопілля в Україні - що варто знати
Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води в річках розпочалися підтоплення.
17 квітня в ДСНС заявили, що фіксують тенденцію до зниження темпу підняття рівня води в річках на півночі України.
За даними Укргідрометцентру, з 19 по 22 квітня рівень води утримуватиметься близьким до максимальної позначки піку весняного водопілля у Верхньому Дніпрі.
20 квітня гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота сказав, що цього року паводок в Україні був аномальним і найбільшим за останні десятиліття.