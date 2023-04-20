Вже спостерігається тенденція до зниження рівня води.

Цього року зимовий паводок був аномальним і найбільшим за останні десятиліття, тому викликав підтоплення в декількох регіонах України.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, попри відсутність сніжної зими в Україні, цього року повінь почалася на території Білорусі, де було багато опадів. А в Україні стався аномальний зимовий паводок, якого не спостерігали протягом десятиліть.

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"Десятиліттями такого не було, щоб в лютому почався зимовий паводок. Ми очікували, що буде весняний, але думали, що він буде пізніше", - сказав Сирота.

Гендиректор "Укргідроенерго" зазначив, що вже спостерігається тенденція до зниження рівня води.

"Ми бачимо тенденцію, що вже другий день поспіль припливність паводку падає. Невеликими темпами, але ми бачимо 50-100 м куб. на день сповільнюється приплив. Ми спрацьовуємо - і рівень води в Київському і Канівському водосховищах опускається", - пояснив керівник підприємства.

За його прогнозом, у разі збереження такої тенденції, через кілька днів рівень води знизиться в Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Сирота додав, що поки точно невідомо, чи буде друга хвиля піку паводку, яку прогнозували на 22 квітня. Однак, якщо це станеться, то, на його думку, його наслідки не будуть гіршими за нинішні.

"Я думаю, протягом квітня ми стабілізуємо цю ситуацію. Буде йти зниження і грунтових вод, і паводку", - зазначив керівник компанії.

Сирота вважає, що приватні будинки в Київській області підтопило внаслідок паводку через те, що вони побудовані в зоні затоплення. Теж саме стосується і набережної в Оболонському районі Києва.

Паводок в Україні

19 квітня український Гідрометцентр повідомив, що в найближчі три дні буде утримуватися максимальна позначка піку весняної повені у Верхньому Дніпрі.

У ДСНС повідомляли, що у п'яти областях України через паводок підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь. Найкритичніша ситуація з підвищенням рівня води спостерігається в гирлі Дніпра.

До 21 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни рівень води буде близький до максимальної позначки піку весняної повені.

19-20 квітня буде утримуватися затоплення заплавних територій і відзначатися часткове затоплення прируслових територій в ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах в Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях (III рівень небезпеки).

19-20 квітня у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відзначатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у низці прирічкових населених пунктів (ІІ рівень небезпеки).

Також в ці дні в результаті пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду можливе початкове затоплення заплавних ділянок уздовж Каховського водосховища в ряді прирічкових населених пунктів в Запорізькій області (II рівень небезпеки).

Зменшення кількості опадів очікується не раніше суботи, 22 квітня. Того ж дня дощі очікуються в південних і східних областях. На решті території України під впливом молодого антициклону опадів не передбачається.

Наприкінці тижня, 23 квітня, по всій Україні, крім Криму, вже буде суха і малохмарна погода.

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