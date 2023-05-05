Після останніх семи днів підйому водопілля, коли рівень води у столиці зріс на 19 см, сьогодні був зафіксований спад повені.

Порівняно з учорашнім днем, рівень води у Дніпрі в Києві впав на 11 см. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що станом на 10:00 сьогодні, 5 травня, рівень води річки Дніпро у Києві біля мосту "Метро" становить 9 тис. 298 см (за Балтійською системою висот). Температура води - 14°C.

"Після останніх семи днів підйому водопілля, коли рівень води в межах столиці сумарно зріс на 19 см, сьогодні зафіксований спад повені. В порівнянні з попереднім днем рівень води впав на 11 см!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І, жовтий. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-50 см.

"Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - розповів Попко.

Паводки в Україні

Цього року в Україні стався аномальний паводок. За даними "Укргідроенерго", він був найбільшим за останнє десятиліття. Останнім часом вода почала відступати - в Україні фіксуються зниження рівнів води у річках. Найкритичніша ситуація з підвищенням рівня води спостерігалася в гирлі Дніпра.

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