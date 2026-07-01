Вулкан Етна прокинувся і почав вивергати яскраво-помаранчеву лаву (відео)

Захоплюючі кадри, зняті з дронів та з землі, зафіксували вражаючі каскади магми та розплавленої породи.

Вулкан Етна, найактивніший вулкан Європи, нещодавно вивергнувся, випустивши по своїх схилах яскраво-помаранчеву лаву.

Як пише The Independent, виверження сталося в п’ятницю, 26 червня, на висоті 3000 метрів.

Сліпучі помаранчеві лавові змії на найбільшому діючому вулкані Європи, як показано на нових приголомшливих кадрах.

За даними обсерваторії Етни Італійського інституту геофізики та вулканології, спочатку виверження сталося на висоті 3000 метрів.

Зазначається, що захоплюючі кадри, зняті з дронів та з землі, зафіксували вражаючі каскади магми та розплавленої породи.

До понеділка, 29 червня, лава опустилася на висоту 2700 метрів.

Влада Італії запевняє, що небезпеки для населення немає. Однак вчені продовжують стежити за рівнем сейсмічної активності.

Важливо, що хоча вулкан Етна на Сицилії, Італія, часто вивергається, ці події, як правило, не становлять загрози для місцевого населення і не завдають йому істотної шкоди.

Чому одні вулкани вибухають, а інші вивергають лаву

Міжнародна група вчених під керівництвом Манчестерського університету показала, як перегрів впливає на характер виверження вулканів.

Перегрів - це процес, під час якого магма нагрівається до температури, що перевищує межу стабільності її кристалів. Зокрема, нове дослідження показало, що такий процес значно уповільнює кристалізацію під час підйому магми до поверхні Землі. Тому це допомагає пояснити, чому схожі вулканічні системи демонструють настільки різні характеристики виверження.

Вчені зосередили свою увагу на магмі, зібраній під час виверження вулкана Тахогайте у 2021 році на іспанському острові Ла-Пальма. Це була руйнівна 85-денна катастрофа, яка знищила 3 тисячі будівель і змусила тисячі мешканців покинути свої домівки.

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