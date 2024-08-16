Прилеглі населені пункти були вкриті попелом.

Сильне виверження вулкана Етна сталося на Сицилії в Італії.

Як повідомляє The Warchers, нове виверження розпочалося ще 14 серпня в кратері Ворагін і впродовж наступних кількох годин переросло в сильне фонтанування лави.

У результаті колірний код авіації було підвищено з помаранчевого до червоного.

Разом із лавою вулкан викинув і густий стовп попелу, який потім випав у багатьох населених пунктах.

Як повідомляється, фонтан лави під час свого піку досяг висоти близько 9,5 км над рівнем моря.

Вулкан Етна - що про нього відомо

Вулкан Етна - один із найвідоміших і найактивніших вулканів у світі, розташований на східному узбережжі острова Сицилія в Італії. Він є найвищим активним вулканом у Європі і займає площу понад 1 190 квадратних кілометрів.

Найбільш раннє зареєстроване виверження датується 1500 роком до н.е. Вулкан продовжує вивергатися до сьогодні, нерідко спричиняючи локальні землетруси та викиди лави. Одне з найбільших вивержень сталося 1669 року, коли лава досягла міста Катанія.

У 2013 році Етна була занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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