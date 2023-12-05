Карпати замітає снігом. Зараз на високогір'ї сильний мороз і бушує завірюха, через яку видимість впала майже до нуля. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Станом на 07:55, 04.12.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена. Вітер південно-західний 5-6 м/с, температура повітря -15°С", - повідомили рятувальники.
На опублікованому фото з вершини через сніжну завію майже нічого не видно, обсерваторія ледь проглядається.
У свою чергу у ДСНС також попередили українців про ускладнення погоди і закликали враховувати погодні умови, вирушаючи у гори.
Водночас, за даними Укргідрометцентру, сніголавинна небезпека на наступні дві доби помірна - 2 рівень.
Погода в Україні - новини
За прогнозами синоптиків, тиждень в Україні почнеться з різкого і істотного похолодання. Температура впаде по всій країні. у багатьох областях морози будуть навіть вдень. Опади при цьому відступлять - сьогодні в Україні домінуватиме невелика хмарність.
За прогнозами Укргідрометцентру, грудень в Україні буде теплішим, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середня за місяць температура буде вищою за норму, а ось кількість опадів буде в нормі.