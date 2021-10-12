На подив, жінка не постраждала. Кругляк дивом не зачепив її, а лише обсипав пилом.

У Канаді жінка прокинулася від того, що на її подушку приземлився метеорит.

Про це повідомляє Victoria News.

Як повідомляється, небесне тіло проломило дах і звалилося на подушку якраз тоді, коли Рут Гамільтон спала.

Жінка розповіла, що її розбудив звук удару по стелі і відчуття сміття на обличчі.

"Я просто схопилася і включила світло, я не могла зрозуміти, що сталося", - розповіла вона.

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Жінка сказала, що озирнулася, щоб зорієнтуватися, і помітила камінь, що акуратно лежить на її подушці поруч з тим місцем, де зазвичай лежить її голова.

"Мене трясло і було страшно, коли це сталося. Я подумала, що хтось стрибнув, або це був пістолет або щось в цьому роді",- ділиться жінка.

На подив, жінка не постраждала. Вона заявила, що збирається зберегти метеорит на пам'ять.

"Я просто вражена тим фактом, що це зірка, що з'явилася з неба. Їй, напевно, мільярди років", - сказала Гамільтон.

Нагадаємо, в жовтні поточного року людство зможе спостерігати зорепад - метеорні потоки Оріоніди.

Оріоніди - швидкі білі залишають сліди метеори. Іноді серед них зустрічаються і різнокольорові: червоні, синьо-зелені, жовті та помаранчеві. Зорепад Оріоніди отримав свою назву через сузір'я Оріон, в якому знаходиться область вильоту метеорів (радіант) – вище і лівіше яскравої помаранчевої зірки Бетельгейзе. Його спостерігають щорічно з 2 жовтня до 7 листопада.

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Автор: Катерина Лиманська