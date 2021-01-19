До +3°: завтра на заході України істотно потеплішає, а схід скують морози (карта)

16:30, 19 січня 2021
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На сході України все ще будуть сильні морози, а на заході - плюсова температура та дощі.

Завтра в деяких регіонах значно потеплішає / фото REUTERS
Завтра в деяких регіонах значно потеплішає / фото REUTERS

Завтра, 20 січня, практично на всій території України істотно потеплішає. Особливо це буде відчуватися в західних областях: тут вже очікується плюсова температура і дощі. Сильні морози все ще залишаться на сході країни - до 22° нижче нуля.

В Україну йде відлига: ночі стануть теплішими та підуть дощі

Про це повідомляє Погода УНІАН.

  • У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень -6°.
  • У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі -12°, вдень -10°.
  • У Львові в середу буде похмуро, вночі + 1°, вдень +3°, дощ.
  • У Луцьку суцільна хмарність, дощ, вночі -1°, вдень +1°.
  • У Рівному в середу буде похмура погода, вночі -2°, вдень -1°, сніг.
  • У Тернополі температура повітря вночі -4°, вдень -2°, очікується похмура погода і сніг.
  • У Хмельницькому завтра похмуро, вночі -3°, вдень -1°, сніг.
  • В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.
  • У Чернівцях у середу буде суцільна хмарність, вночі -3°, вдень +2°.
  • У Вінниці завтра суцільна хмарність, -6°...-3°.
  • У Житомирі в середу буде хмарно, температура вночі -3°, вдень -2°, сніг.
  • У Черкасах вночі -12°, вдень -6°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому буде хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень -7°.
  • У Полтаві завтра буде ясно і сонячно, температура повітря -18°...-12°.
  • В Одесі 20 січня буде хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень 0°.
  • У Херсоні в середу вночі -9°, вдень -3°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -9°, вдень -3°.
  • У Запоріжжі ясно і сонячно, температура вночі -17°, вдень -10°.
  • У Сумах завтра сонячно, температура повітря -21°...-14°.
  • У Харкові буде ясно і сонячно, температура вночі -22°, вдень -12°.
  • У Дніпрі - ясно і сонячно, температура вночі -18°, вдень -14°.
  • У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, -5°...-1°.
  • У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -25°, вдень -15°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра буде ясно і безхмарно, температура вночі -27°, вдень -16°.
Завтра на заході України значно потеплішає / УНІАН
Завтра на заході України значно потеплішає / УНІАН

Народні прикмети 20 січня

20 січня - день Іоанна Хрестителя. Вважається, що в цей день вся вода, як і на Водохреща є святою.

Якщо 20 січня опівдні буде ясне сонце - настане рання весна. Якщо буде заметіль, то вся Масляна буде в хуртовинах.

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Автор: Катерина Лиманська

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